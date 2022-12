Elio Masciovecchio, eletto vice presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

Completato il quadro del nuovo Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Andrea Dari Angelo Domenico (Mimmo) Perrini è stato eletto presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri è composto da 15 Consiglieri eletti dal voto degli iscritti all'ordine, ecco le nuove cariche:

Presidente Angelo Domenico Perrini;

Vicepresidente Vicario Remo Vaudano;

Vicepresidente Elio Masciovecchio

Consigliere Segretario Giuseppe Maria Margiotta;

Consigliere Tesoriere Irene Sassetti.

Il Presidente Angelo Domenico Perrini, a margine della riunione ha dichiarato: "considero una grande responsabilità raccogliere il testimone del Presidente Armando Zambrano che, nel corso di due consiliature, la letteralmente cambiato il volto del CNI. Assieme a tutti i colleghi del Consiglio Nazionale faremo quanto è necessario per portare avanti gli interessi della categoria in un momento complesso per la professione, anche in relazione a norme non ancora rese stabili”.