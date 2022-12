A Sulmona verrà conferito il marchio Bear Friendly a 20 aziende del territorio

Nel Parco Nazionale della Maiella la convivenza tra l’orso marsicano e le attività produttive non solo è possibile, ma fa bene: all’ambiente, alla biodiversità e all’economia.

L’orso è un ambasciatore, un elemento attrattivo che conferisce un valore aggiunto al territorio e ai suoi “frutti”.

Per attestare questa positiva coesistenza, molti produttori che operano all’interno del Parco Nazionale della Maiella, lunedì 19 dicembre riceveranno il marchio “Bear Friendly”, amico dell’orso, che riconosce le buone pratiche per prevenire i conflitti uomo-orso e per salvaguardare l’ecosistema dove vive l’orso bruno marsicano.

Alla manifestazione interverranno Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Maiella, Luciano di Tizio, Vice Presidente WWF Italia, Giovanna Di Domenico, Tecnico Parco Nazionale della Maiella, Marco Marsilio, Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, i lavori saranno coordinati da Luciano Di Martino, Direttore del Parco Nazionale della Maiella.

Al termine degli interventi sarà conferito il marchio Bear Friendly alle prime 20 aziende ritenute idonee .

Il marchio Bear Friendly è un’attività del Progetto Europeo LIFE ARCPROM – BENTORNATO ORSO GENTILE che ha lo scopo di migliorare la convivenza tra l’orso bruno e l’uomo in quattro Parchi Nazionali dell’Europa meridionale, favorendo la conservazione di questa specie chiave della fauna europea.