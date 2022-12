Il potere degli anelli: il seminario sulla leadership post moderna

Domani - nell’ambito del festival “Teatri d’operazione - aspettando Sulle Tracce del Drago” - si terrà a L’Aquila, (presso l’Emiciclo - Giardino d’Inverno) dalle ore 17.30, un seminario di approfondimento (valido anche per il conseguimento di 3 crediti formativi per i giornalisti) dal titolo: “Il Potere degli anelli - modelli, narrazione e comunicazione della leadership post moderna”.§



Sono previsti gli interventi di Giuseppe Conte (direttore centrale formazione e sviluppo risorse umane - INPS), Federico Iadicicco (presidente ANPIT), Amedeo Feniello (professore di Storia medievale - UnivAq), Giovanni Orsina (direttore della SoG-Luiss).



Il senso di questo incontro è quello di ragionare - con storici, politologi, uomini chiamati a gestire strutture complesse - sulla trasformazione della comunicazione in questa fase così articolata dove mito e suggestione, informazione e disinformazione viaggiano sugli stessi canali, condizionando comportamenti individuali e collettivi.



La scelta di usare diversi punti di vista e diversi approcci metodologici serve appunto a definire una matrice concettuale in grado di comprende la complessità di questo fenomeno. Introduce e modera il giornalista e saggista Salvatore Santangelo.