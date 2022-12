Al teatro dei 99 lo spettacolo incontro "Cantiere dell'Anima: il Per-Dono"

Sabato 17 dicembre alle ore 19.00 presso il Teatro dei 99 dell’Aquila in Via Rocco Carabba (ingresso gratuito su prenotazione) si terrà lo spettacolo- incontro “Cantiere dell’Anima: il Per- Dono”.

All'interno dell'evento ci sarà un ospite d'eccezione: Sergio Bernal Alonso.

Alonso è un carismatico danzatore di fama mondiale, che spazierà dal flamenco al classico al contemporaneo.

Nell’incontro si parlerà del “Perdono” con l’etoile internazionale Liliana Cosi, la giornalista Simonetta Allder che guiderà l’incontro al quale interverrà Daniele Cipriani produttore di spettacoli danza, arte e balletto.

L’appuntamento si inserisce in un progetto originale ideato dal Teatro dei 99 e dalla sua Direttrice Artistica Loredana Errico, incentrato sui temi della Perdonanza Celestiniana e declinato attraverso un ciclo di incontri – spettacolo. L’idea scaturisce dall’eccezionale dono di Papa Francesco che ha concesso alla città dell’Aquila e al mondo intero lo scorso 28 agosto un anno giubilare straordinario.