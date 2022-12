Un 2022 pieno di celebrazioni e ricorrenze per il Teatro Zeta

Il 2022 è un anno pieno di celebrazioni per il Teatro Zeta, infatti proprio il 15 dicembre di 10 anni fa nasceva il Gran Teatro Zeta di Monticchio, ma in questo anno ricorrono anche i 20 anni dalla nascita della compagnia Teatro Zeta, insomma un momento in portante pieno di storia da ricordare, ma anche un appuntamento che obbliga a tirare le somme di un bilancio di questa ventennale esperienza.

Proprio per questo motivo abbiamo ne abbiamo parlato con Manuele Morgese, anima principale del Teatro Zeta.

“Mentre in Italia teatri e cinema chiudono uno dietro l’altro noi portiamo avanti il nostro cursus honorum, dunque non ci possiamo davvero lamentare” queste le parole di Morgese, il quale prosegue dicendo “Il nostro percorso ci ha portato non solo a costruire la nuova sede 10 anni fa, dopo 10 anni di attività della compagnia qui all’Aquila, ma soprattutto ci ha consentito di vedere il teatro così com’è attualmente, quindi sono molto soddisfatto di questa annualità e di questi ultimi dieci anni.”

Teatro Zeta nell’ultimo decennio vanta circa 25 nuove produzioni che stanno girando in tutta Italia e tra queste 13 anche all'estero. Tutto ciò testimonia il grande lavoro che viene portato avanti sia dalla compagnia teatrale sia dalla struttura del teatro, infatti possiamo raccontare l’”esperienza Zeta” come la composizione di queste due anime che svolgono un ruolo importante per la cultura cittadina, come presidio, ma anche per la diffusione del teatro nel Paese.

Parlando del Gran teatro Morgese si lascia andare dicendo “nessuno ci avrebbe messo una fisch sopra” infatti la struttura si trova in periferia, in uno spazio da raggiungere appositamente eppure la sfida sembra riuscita contro ogni previsione infatti Morgese afferma “la gente ci viene, vengono i bambini la domenica in questo periodo natalizio dove non solo la struttura lavora a 360°, non solo con il Teatro Zeta ma anche il con cinema. In questo periodo portiamo avanti le due stagioni teatrali, quella di teatro contemporaneo per adulti e quella per bambini e per le Famiglia la domenica. Praticamente siamo a lavoro quasi l’intera settimana”

Inoltre per il periodo natalizio è stato allestito anche e lavora anche il parco esterno con il villaggio di Babbo Natale mentre d’estate c’è il Campus o con le attività di formazione le residenze per artisti.

Nell’ultimo decennio il teatro si è anche arricchito di ospiti che hanno firmato sul pilastro centrale tra questi Nicolaj Karpov, Maurizio Scaparro, Pino Micol, César Brie, Paola Gassman, Ugo Pagliai, Franco Nero e molti altri.

Parlando di prospettive future, guardando unendo la storia del Teatro Zeta al suo domani, Morgese ci parla di un bel progetto di evoluzione che guarda alla periferia da un lato e dall’altro lato invece mette in atto un processo di internazionalizzazione delle attività per rendere il teatro Z dell’Aquila un po’ un’attrazione per compagnie che vengono dall’estero.

C’è la volontà di creare un polo di caratura internazionale qui all’Aquila come negli anni passati perché Cultura anche teatrale possa ritornare a essere un riferimento teatrale a di caratura. Insomma grandi sono state le ambizioni di questa esperienza e continuano ad esserlo, l’obiettivo resta quello di diffondere il teatro e la sua cultura.