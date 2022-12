Al salotto musicale del Cotugno la presentazione dell'album "A tu per tu"

Una lezione-concerto al liceo musicale annesso al Convitto Nazionale Domenico Cotugno con due dei più brillanti jazzisti italiani.

Nella giornata di ieri all’interno del musp in via Ficara uno dei più interessanti giovani sassofonisti tenori, Filippo Bianchini, assieme ad uno dei più brillanti pianisti sul piano italiano, Luca Mannutza, hanno presentato il loro ultimo album dal titolo “A tu per tu”.

Il disco vuole essere un omaggio in duo alle composizioni dei più famosi jazzisti italiani. Ma l’evento è stato molto di più che un concerto, molto di più che la presentazione di un inedito, perché sì è stato tutto questo, ma anche l’opportunità per le studentesse e gli studenti del liceo musicale dell’Aquila di ricevere una lezione da due illustri musicisti e poter dialogare insieme ai loro docenti con loro, ponendo quesiti e confrontandosi sui temi che appartengono al mondo della musica ed in particolare del jazz.

Insomma, un vero e proprio salotto trasversale in cui non si può resistere alla travolgente attrazione che provoca la musica e la passione per essa, tra improvvisazione, interventi, domande e brani musicali.

L’incontro di ieri pomeriggio rientra nell'iniziativa del “Salotto musicale live” promossa dall’istituto Domenico Cotugno, all’interno della quale troviamo numerosi appuntamenti con musicisti di notevole caratura.

Il primo salotto si è svolto il 1° dicembre, ma gli appuntamenti si terranno per tutto l’anno scolastico fino a concludersi con l’ultimo salotto che si terrà il 1 di giugno. Tutti gli appuntamenti si svolgono di pomeriggio a partire dalle 15:30 ed è possibile prenotarsi all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La dirigente scolastica Serenella Ottaviano nel commentare l’iniziativa ha dichiarato:

“Il salotto musicale del Liceo Cotugno da "web" durante il covid è diventato live ed è cresciuto. Onorata di dirigere una "orchestra" professionale appassionata, curiosa, colta e piena di idee. Il cartellone che si propone quest'anno raggiunge livelli altissimi. In contemporanea l'incontro scuola-famiglia, il concerto e le attività del semiconvitto/Symposium. Appena l'amministrazione provinciale consegnerà al semiconvitto e musicale tutti gli spazi del musp Mariele Ventre...allora finalmente potremo volare altissimo!”.

di seguito la locandina con tutti gli appuntamenti del "Salotto musicale live"