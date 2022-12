Spari e rumori a pochi metri dalla strada creano scompiglio intorno a Roio

Spari e colpi d'arma fuoco a pochi metri dalle abitazioni e numerosi fuoristrada parcheggiati sul ciglio della strada per 1,5 km sulla via di Collicigliu che da Santa Rufina di Roio porta a Lucoli. Questo è quanto ci viene segnalato da una lettrice.

Quanto accaduto ha creato non poco scompiglio dato che i cacciatori, riunitisi con ogni probabilità nella piazza del paese di Roio, hanno raggiunto il luogo da cui è provenuta la segnalazione per una battuta di caccia che si è svolta, secondo quanto ci viene riferito, a circa 100 metri dalla stada e poco più di 50 metri da un'abitazione. Tutto ciò in una giornata di sole, provocando il timore e lo sconcerto di diversi abitanti del luogo, tra chi è rimasto atterrito dall'accaduto mentre era in bici con dei bambini e chi è dovuto correre nelle stall per rassicurare il bestiame impaurito a causa dei rumori.

Il nostro contatto ci ha riferito che si è già provveduto ad avvisare le forze dell'ordine ed una pattuglia dovrebbe aver già raggiunto il luogo segnalato, inoltre non è escluso che si proceda per vie legali.

In aggiunta ci è stato riferito che quello di oggi non è il primo episodio di questo tipo nella zona di Roio, sembrerebe anzi che per i cacciatori sia divenuta una consuetudine quella di ritrovarsi il sabato per battute di caccia di questo tipo.

Ricordiamo che nel nostro paese la caccia non è illegale ma è una disciplina regolamentata.

La notizia resta in aggiornamento