Stato sociale VS Neoliberismo un convegno ad hoc a Palazzo Fibbioni

Si è svolto sabato scorso, 17 dicembre, all’interno della sala Rivera di Palazzo Fibbioni, un convegno dal titolo “Nazionalismo e neoliberismo VS valori costituzionali e stato sociale: un tema attuale”.

L’iniziativa, organizzata dall’Avvocato Andrea Piermarocchi e dall’esponente locale del Movimento Cinque Stelle Lorenza Petrozzi, ha avuto relatori che richiamavano i mondi della politica, dell’associazionismo e del mondo culturale al fine di affrontare il tema, di estrema attualità così come lo stesso titolo del convegno indicava, da diversi punti di vista.

Fra gli interventi, oltre all’introduzione di Piermarocchi che ha dato il “LA” alla discussione ed ai saluti della Petrozzi, c’è stato quello del Presidente della sezione dell’ANPI L’Aquila Tommaso Cotellessa, il quale ha affrontato le tematiche del conflitto sociale e della lotta per i diritti in un intervento dal titolo “Partigiani di oggi, l’impegno della Costituzione”.

Presente anche la Senatrice Gabriella Di Girolamo che ha offerto un bilancio riguardo la norma del Reddito di Cittadinanza, sottolineandone l’efficacia e l’importanza e soprattutto la sua rilevanza come valore aggiunto nell'ottica di wellfare state. La Di Girolamo non ha lesinato a lanciare stilettate alla maggioranza di Governo anche toccando i temi della manovra di bilancio, ma ha anche dichiarato che è in atto una lotta al RDC e al movimento, “Noi non vogliamo fomentare le piazze e aumentare il conflitto, ma vogliamo aiutare le fasce più deboli”, queste le sue parole.

A questi due primi interventi sono seguite le presentazioni di due libri, corredate da interventi dal carattere più accademico sul tema del convegno.

L’avvocata e costituzionalista Valentina Corneli già parlamentare del M5S ha presentato il suo libro “Cittadinanza, sovranità e democrazia al tempo della crisi economica e delle emergenze securitarie”, nel quale viene fatta un’analisi riguardo la modalità in cui sono stati declinati i valori della Costituzione negli ultimi decenni e di come sia possibile che in questi anni la povertà sia aumentata e con essa le diseguaglianze.

Il convegno si è concluso con la presentazione del libro “Cultura giuridica e identità europea” del noto avvocato, civilista e docente universitario Fabbrizio Marinelli, il quale nel suo intervento ha allargato la prospettiva della discussione ad una dimensione europea fornendo suggestivi spunti di analisi.