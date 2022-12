A Civitella del Tronto la seconda edizione di Abruzzo senza barriere

Una due giorni, a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, nel segno della solidarietà e dell'inclusione sociale, con una cena di raccolta fondi nel prestigioso ristorante Zunica 1880, e con protagonisti la violoncellista non vedente Gemma Pedrini, e il tenore e cantante Pietro Mazzocchetti. È “Abruzzo senza Barriere”, progetto che giunge quest'anno alla seconda edizione, finanziato dalla Regione Abruzzo, su iniziativa dell’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, e di cui è capofila Agave per un futuro diverso onlus, associazione costituita da una trentina di famiglie di ragazzi disabili fisici e mentali della provincia teramana. Realtà che opera dal 2007, fondata da Gino Natoni e Loredana Fanini presidente, sul fronte dell’inserimento lavorativo e sociale, la formazione, la socializzazione, l’autonomia, con particolare attenzione alla terapeutica artistica.

"Da Assessore regionale alle politiche sociali - dichiara Quaresimale - faccio il mio personale plauso a questa pregevole iniziativa che ha ottenuto già un grande successo nell'edizione dell'anno scorso. Una iniziativa rivolta all'intera comunità regionale, che favorisce, tra le altre cose, i processi di inclusione sociale e va incontro alle persone più fragili e vulnerabili. Per questi motivi, ho ritenuto necessario il sostegno da parte della Giunta regionale".

Si comincia giovedì alle ore 18, al ristorante Zunica 1880, con l'incontro "Un mondo senza barriere" con relazione a cura della professoressa Mara Perego, esperta di politiche sulla disabilità e madre della violoncellista Gemma Pedrini. A seguire il concerto della stessa Gemma Pedrini, accompagnata al pianoforte da Denise Ciapica.

Pedrini, 27enne di Monza, si è esibita sotto la direzione di nomi quali Ennio Moricone, Daniele Rustioni ed Enrico Dindo. È stata anche sul palco di Sanremo, dove ha accompagnato l’esibizione di Eugenio Finardi, e ha collaborato con Franco Battiato, Ron e Antonella Ruggero. Pedrini è anche una talentuosa sciatrice, e nel 2008 ha vinto il campionato italiano di slalom gigante, mentre nel 2010 si è aggiudicata la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di sci per disabili. È stata protagonista del film di Silvio Soldini “Per altri occhi”, vincitore dei Nastro d’argento, con un cast costituito esclusivamente da non-vedenti.

A seguire la cena gourmet su prenotazione, a cura del ristorante di Daniele Zunica, affidato all'executive chef Frederik Lasso, e ai sous chef Pierpaolo Rosati e Alessio Mazur, con il ricavato che sarà donato ad Agave onlus.

A sostenere l'iniziativa anche le cantine Agricosimo di Villamagna (Chieti), Vitivinicola De Angelis Corvi e Bossanova di Controguerra (Teramo), Barone Cornacchia di Torano (Teramo) , e Cioti di Paterno di Campli (Teramo).

Secondo appuntamento venerdì 23 dicembre alle ore 21, nella sala polifunzionale del Comune di Civitella del Tronto, con il concerto di Natale "Silent night (astro del ciel)", del grande tenore e cantante pescarese Pietro Mazzocchetti, terzo classificato nel 2007 al Festival di Sanremo con la canzone "Schiavo d'amore", ancora prima testimonial ufficiale e interprete dell'inno dei XVI Giochi del Mediterraneo, scritto da Franco Migliacci e composto dal premio Oscar Luis Enriquez. Fondatore e direttore della Crossover Academy di San Giovanni Teatino, accademia di canto lirico, pianoforte e canto leggero. Ha all'attivo una decina di dischi pubblicati, ad accompagnare una vita dedicata al teatro e alla musica. Anche i fondi raccolti con lo spettacolo serviranno a finanziare i progetti di inclusione di Agave, come i laboratori di teatro, di arte, di multimedialità, il laboratorio radiofonico e quello di autonomia, grazie al quale i ragazzi imparano a muoversi sul territorio, utilizzando ad esempio i mezzi pubblici o andando a fare la spesa, trascorrendo weekend senza i genitori.