Dal Rotary Club L'Aquila 100kg di arance alla mensa di Celestino per un Natale solidale

Il Rotary Club L'Aquila lancia suo Natale solidale. Nella giornata di ieri infatti, grazie all'interessamento della presidente del Rotary, Patrizia Masciovecchio sono stati consegnati 100kg di arance alla mensa di Celestino.

Un dono reso possibile grazie alla liberalità della siciliana "tenuta Riggi". La società di Ribera, in provincia di Agrigento, ha voluto così rendere un po' più dolce il natale dei meno fortunati attraverso i sapori delle inarrivabili arance siciliane.

La tenuta Riggi è il simbolo della passione tramandata da padre in figlio per ben cinque generazioni conservando i valori tramandati e affinando le tecniche al fine di coltivare un prodotto eccellente.

Un piccolo gesto ispirato al vangelo.....«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». "Un atto di attenzione per chi - dice Masciovecchio - nel Natale non trova il calore che noi più fortunati riceviamo" .