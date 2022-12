"Diamoci una mano" la nuova campagna della Protezione civile comunale

"Diamoci una mano”, presentata stamani la nuova campagna informativa della Protezione civile comunale che si compone di otto video clip per le buone pratiche in caso di calamità naturali

Nelle clip – con il metodo delle ‘pillole animate’ – vengono spiegati i comportamenti da tenere in situazioni avverse quali terremoti, alluvioni, incendi e così via, corredati da altri materiali che saranno distribuiti principalmente nelle scuole.

Questi i contenuti principali di “Diamoci una mano”, il progetto di campagna informativa delle buone pratiche da tenere per la salvaguardia della propria incolumità, redatto dal servizio di Protezione civile del Comune dell’Aquila e che è stato illustrato stamani dall’assessore Fabrizio Taranta e dal dirigente del settore comunale di riferimento, Luca Iagnemma.

Progetto che avrà proprio nelle scuole il luogo di massima diffusione, con l’ausilio di manifesti che avranno dei qr code che indirizzeranno direttamente sulla playlist della pagina web in cui sono stati pubblicati i video.

“Con questa operazione – ha spiegato Taranta – intendiamo rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini; una sinergia essenziale per mettere in campo tutte quelle azioni che, in caso di eventi naturali avversi, potrebbero mettere a repentaglio la nostra salute. È indispensabile, infatti, la consapevolezza collettiva che il contributo che ogni singolo cittadino può offrire sarà fondamentale in caso di alluvioni, terremoti e altre calamità che, purtroppo, hanno interessato il nostro territorio; fenomeni dai quali siamo sempre chiamati a difenderci”.

“Proprio per facilitare la massima diffusione delle informazioni – ha proseguito l’assessore Taranta – abbiamo scelto lo strumento delle pillole animate, video brevissimi divisi per argomenti, che spiegano quali sono i comportamenti più appropriati da tenere e quelli da evitare, in caso di avversità”.

La presentazione di oggi è stata l’occasione anche fornire dei dati sull’attività di Protezione civile del Comune nel corso di quest’anno.

“Ogni attività è stata il frutto di uno sforzo considerevole e per questo ringrazio il personale dell’ufficio per la dedizione e la capacità di intervento in ogni situazione in cui si è reso necessario un apporto efficace – ha commentato l’assessore Taranta –. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al rinnovo delle collaborazioni con 17 organizzazioni di volontariato di protezione civile. Basti pensare che, nella sola giornata del 28 agosto, con la visita del Papa, oltre a tutto il personale del nostro ufficio, sono sati impiegati ben 206 volontari e 350 sono state le unità che hanno presidiato i vari eventi nel corso della settimana della Perdonanza. Ad essi vanno aggiunti i 240 addetti che hanno lavorato al coc, il centro operativo comunale. La gestione e l’invio di ben 3 tir carichi di generi di prima necessità per la popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra, la prevenzione strutturale per mitigare il rischio idrogeologico in vari punti del territorio, la messa in sicurezza di immobili e strade in seguito a segnalazioni e i 150 interventi per la manutenzione degli alberi, necessari per evitare situazioni di pericolo (attuati dall’ufficio Ambiente), sono state altre operazioni che hanno dimostrato la mole di lavoro cui il nostro servizio ha dovuto far fronte”.