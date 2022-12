Educazione all’immagine e videoart nelle scuole con il progetto ARTLAB

Proseguono le attività di educazione all’immagine previste dal progetto ARTLAB dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila, realizzate nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” 2022 promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura attraverso il bando “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”.

A partire dallo scorso settembre e fino a maggio 2023, l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Sassa e l’Istituto Comprensivo “Cesira Fiori” di San Demetrio-Rocca di Mezzo partecipano al progetto ARTLAB de “La Lanterna Magica” che prevede in una prima fase attività di formazione didattica e successivamente un percorso laboratoriale; gli studenti coinvolti saranno guidati ad accrescere e sviluppare le proprie competenze e conoscenze attraverso lezioni frontali ed in streaming con professionisti del settore.

Critico cinematografico, sceneggiatore, regista, direttore della fotografia, videoartist sono le figure che interagiscono con i giovani partecipanti per accompagnarli in questo percorso che consentirà loro di realizzare alla fine un prodotto audiovisivo ed una mostra in realtà aumentata. Il progetto viene calato nel programma scolastico intersecandolo con l’ARTE, di cui il nostro territorio è prezioso forziere. Gli studenti saranno, dunque, condotti alla conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del comprensorio aquilano ed all’utilizzo della settima arte per esaltare e promuovere le nostre bellezze, accrescendo in loro la consapevolezza del rispetto e della salvaguardia.

Il Comune e la Provincia dell’Aquila hanno aderito al progetto ARTLAB, mentre i partner sono la Roma Film Academy, l’Associazione Mamme Vestine, l’Associazione Nazionale Arti Visive e del Restauro “Amleto Cencioni” e l’Associazione Culturale “Angelus Novus”.