Ad Avezzano grande successo per la fiera di Santo Stefano

Ad Avezzano 150 espositori hanno colorato di vivacità e rallegrato con profumi e suoni tutto il centro-città. Nell’area di Piazza della Repubblica, area food con 10 punti di ristoro. “Siamo soddisfatti. Il commercio vicino di casa con il food a portata di mano, in un centro-città completamente illuminato dalle luci allegre del Natale, rappresentano la formula giusta, oggi più che mai dopo i due anni sofferti di stop”. A dirlo, è l’assessore al SUAP Roberto Verdecchia, che traccia il bilancio della tradizionale e popolare manifestazione fieristica avezzanese, che fa parte del DNA cittadino da anni.

Centocinquanta espositori diversi e dettagliati, anche a tema natalizio, con una vasta area food collocata in Piazza della Repubblica e il ‘corso degli artigiani’ lungo via Marconi, hanno scaldato l’atmosfera del 26 dicembre: un giorno di Santo Stefano con la nebbia ad Avezzano, ma la città ha risposto in maniera entusiastica al momento di commercio e convivialità lungo le strade del cuore cittadino. Lo sottolinea l’assessore Verdecchia, che racconta e descrive una ripartenza doverosa, sentita e partecipata “sotto i migliori auspici, nonostante una nebbia avvolgente. Il clima, ieri, ha esaltato lo spirito natalizio della città. È stata - dice - una ripresa per tutti, cittadini e commercianti, nonostante la latente presenza del Covid-19 e una guerra che non sembra voglia dare serenità all’Europa”, afferma. Il centro-città, per un giorno interno, sin dalle prime luci dell’alba della mattina, si è trasformato in un percorso gastronomico e di prodotti artigianali e locali a 360 gradi.

Sono stati 10 i punti di street food realizzati in zona; altri 10 espositori di prodotti tipici, invece, hanno vivacizzato tutta l’area di via Corradini. “Nulla - conferma Verdecchia - è stato lasciato al caso: presenti sul posto 4 unità della squadra antincendio e 2 ambulanze della Croce Verde, munite di personale di primo soccorso. Tutto è filato liscio, grazie anche alla presenza capillare della Polizia Locale della Marsica”.

Oltre trenta agenti dei comandi di Avezzano e Celano, in giro per la città e disposti su tre turni, hanno coperto tutte le fasce orarie della manifestazione: ciò ha permesso di gestire l’evento e la viabilità attorno alla tradizionale Fiera nel migliore dei modi. Il bilancio della manifestazione fieristica, da parte della Polizia Locale della Marsica, difatti, è stato, aggiornato a ieri sera, più che positivo.

L’attivazione dei piani di safety, la prevenzione dei possibili reati legati al furto e la protezione dei consumatori contro l'abusivismo commerciale hanno funzionato a dovere, “tant’è che nessuna segnalazione è stata registrata fino alla fine della Fiera. - avverte ancora l’assessore Verdecchia, delegato anche alla Sicurezza - Ricordiamo alla popolazione avezzanese che il centro-città è protetto dagli occhi elettronici del sistema di video-sorveglianza comunale. Gli operatori hanno monitorato in tempo reale i principali spazi di aggregazione come piazza Risorgimento e piazza della Repubblica. La popolazione di Avezzano, durante queste festività, sta rispondendo benissimo alle tantissime proposte dell’Amministrazione. La Fiera è tornata con tutto il suo fascino di appuntamento immancabile per abitanti, curiosi, turisti e commercianti”.