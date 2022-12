Partono i lavori per l'ascensore che unirà il Terminal a Viale Rendina

Iniziano i lavori per la realizzazione dell’ascensore che collegherà il Terminal di Collemaggio con Viale Rendina. L’opera fa parte del più ampio piano di riqualificazione urbanistica che ha interessato Palazzo dell’Emiciclo e la Villa comunale dell’Aquila.

La cerimonia di inaugurazione del cantiere è prevista per giovedì 29 dicembre, alle ore 10, in Viale Luigi Rendina. Saranno presenti il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, il vicepresidente Roberto Santangelo, i componenti dell’Ufficio di Presidenza e il sindaco della Città dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Sono stati invitati, tra gli altri: Carlo Presenti, responsabile della Struttura di missione (Stm) per il sisma del 6 aprile 2009; Salvatore Provenzano, responsabile dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra); Cristina Collettini, dirigente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo; Carla Mannetti, ex assessore trasporti e infrastrutture Comune dell’Aquila.

L’opera pubblica è stata affidata con gara d’appalto alla ditta “Pangea Consorzio Stabile S.C.A.R.L. (Società Cooperativa a Responsabilità Limitata)” di Pescara.

L’intervento, dalla progettazione alla realizzazione, è coperto da uno stanziamento di 2.559.701 euro. Il finanziamento proviene per 1.068.792 euro dai fondi del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e per la restante parte dal fondo complementare al PNRR.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra il Consiglio regionale, il Comune dell’Aquila e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo. Tutte le fasi dell’opera sono seguite e coordinate dalla Direzione Amministrativa del Consiglio regionale.