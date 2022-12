Al TSA arriva la Stand Up Comedy si comincia il 19 gennaio

Prosegue con successo lo sbigliettamento per la nuova stagione teatrale del Teatro Stabile d'Abruzzo dedicata al genere “Stand Up Comedy” dal 19 gennaio ad aprile 2023, mesi pieni di risate con “comedians” seguitissimi sui social e su YouTube dal pubblico più giovane.

Carmine Del Grosso, Daniele Tinti, Filippo Giardina, Velia Lalli e Daniela Baldassarra saranno sul palco dell’Auditorium del Parco di L’Aquila, armati del solo microfono, e si rivolgeranno direttamente al pubblico per una serata esilarante.

Una nuova offerta per il panorama culturale cittadino con la Stand Up Comedy, un genere per chi ha qualcosa da dire, in piedi, senza maschera teatrale e senza personaggio, dove l’attore apostrofa i presenti senza alcuna mediazione.

I biglietti, costo € 10,00 sono in vendita nel circuito www.ciaotickets.com, raggiungibile anche dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it