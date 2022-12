Munda, visite triplicate rispetto al 2019. Per il primo gennaio ingresso gratuito

Visite triplicate rispetto al 2019, nuove acquisizioni e aperture straordinarie per il Munda - Museo nazionale d'Abruzzo

Oltre 41mila presenze registrate da gennaio, un dato rilevante se si pensa al confronto con i 14.217 spettatori registrati tre anni fa, nel 2019 appunto, prima della pandemia.



Quest'anno è andato oltre le più rosee aspettative legate alla rinascita, complice anche l'allestimento, inaugurato a inizio marzo, del bastione est del Castello Spagnolo, dove è custodito il Mammut.



Illustrazioni e percorsi visivi affiancano il grande fossile al centro della stanza che lo custodisce dal 1958.



Ed ora per domenica 1 gennaio, il museo sarà aperto in via straordinaria e con ingresso gratuito per #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso libero ogni prima domenica del mese con orario 10 - 18. Gli altri giorni, compreso il 6 gennaio, osserverà il consueto orario: dal martedì alla domenica; 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19)