Il Capodanno accende Castel di Sangro, aperitivo e veglione in Piazza del Plebiscito

A capodanno Piazza Plebiscito a Castel di Sangro sarà teatro di musica che accompagnerà le ultime ore dell’anno che sta per finire e l’arrivo del 2023.

Le attività commerciali della piazza, d’intesa con Proloco e Comune, hanno organizzato un aperitivo dalle ore 12 fino alle 15. Ci si ritroverà poi sempre in Piazza Plebiscito alle 23:00 ed a ritmo di musica dance si attenderà la mezzanotte per il countdown e dare il via ai fuochi di artificio.

Il veglione terminerà alle 03:00, orario fissato dal Comune come limite massimo.

Il Sindaco Angelo Caruso si dice “molto soddisfatto dell’iniziativa proposta dagli esercenti, affermando che essa contribuirà a rendere piacevole la vacanza ai turisti che hanno scelto di soggiornare nel territorio anche senza la neve. L’iniziativa inoltre eviterà ai giovani di dover migrare altrove per festeggiare il capodanno”.