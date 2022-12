Pubblicato il bando per il servizio civile. 74 i posti nelle Pro Loco Abruzzesi

È stato pubblicato il Bando Nazionale per il Servizio Civile Universale 2022-2023. Sono 74 i posti disponibili nelle sedi delle Pro Loco Abruzzesi.

Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

-aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

-non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

-titolo di studio minimo pari al diploma di maturità, rilasciato al termine del ciclo quinquennale della scuola secondaria di secondo grado.

Invece, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2

Di seguito l'elenco delle sedi operative ed i posti a concorso: Comune Tornimparte 3- Comune Sant'Omero-4-Comitato Unpli Abruzzo 4- Comitato Unpli CH 3- Comitato UNPLI TE-2- Pro Loco- Balsorano 2- Canistro 2- Goriano Sicoli 2- Castellafiume 2- Coppito 3- Corfinio 2- Navelli 2- Opi 1- Pratola Peligna 3- Rocca di Mezzo 2- Rocca di Cambio 2- San Sebastiano dei Marsi 2- Scoppito 2- Tornimparte 3- Monteodorisio 2- Cupello 2- Lanciano 2- Palena 1- Romagnoli 2- Bucchianico 2- Pollutri 1- Vasto 2- Paglieta 1- Val di Sangro 2- Spoltore 2- Campli 2- S. Nicolò 1- Nerito 1- Sant'Omero 2- Torricella Sicura 2.