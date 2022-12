Il Papa emerito Benedetto XVI è morto.

Il Papa emerito Benedetto XVI è deceduto questa mattina alle 9:34, nel monastero Mater Ecclesiae dove si era ritirato dopo le dimissioni più famose del nuovo millennio. A dare la notizia del decesso è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Joseph Ratzinger aveva 95 anni, ha condotto un'intera vita all'interno della chiesa e il suo percorso è stato segnato dalla sua fama di stimato teologo.

Divenuto Papa nel 2005 si dimette nel 2013 creando un clamore i portata mondiale per questa scelta non da tutti apprezzata. Nel dimettersi dichiarò "Non scendo dalla croce ma salgo sulla parte che non si vede".

Proprio la scelta delle dimissioni lega la figura di Ratzinger alla città dell'Aquila ed in parteicolare a Celestino V. Il gesto di umiltà della discesa dal soglio pontificio unisce i due Papi travalicando l'enorme divario temporale.

Simbolo di questo legame fu la visita di Benedetto XVI a L'Aquila nell'immediato post terremoto. In quella occasione si reco nella ditrutta Basilica di Collemaggio e depose i suoi paramenti sulla salma di Celestino V. Molti hanno visto in questo gesto l'annuncio della decisione che avrebbe poi preso il Santo Padre cambiando per sempre la Chiesa e la figura del Papa.

Sembrerebbe che dinanzi al peggioramento delle sue condizioni di salute degli ultimi giorni il Papa emerito abbia rifiutato di essere ricoverato per rimanere all'interno del convento, dove sempre secondo fonti interne abbia celebrato un'ultima messa.