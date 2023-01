La città si predispone alla fiera dell'epifania

Dopo i due anni di restrizioni covid torna una delle feste più aquilane e più amate dalle aquilane e dagli aquilani.

Il capoluogo abruzzese infatti si prepara alla tradizionale fiera dell’epifania del 5 gennaio, una giornata che è segnata nel calendario di ogni cittadino così come nella memoria. Dalla piadina alle scope, tra ombrelli e animali, ognuno ha il suo ricordo indelebile della fiera che attira richiama l'attenzione di tutte le età.

Proprio per questo, come ogni anno la città si predispone ad accogliere la folla di visitatori ed espositori con bancarelle di ogni genere. Per quest'anno la fiera si svolgerà nelle seguenti strade e/o piazze: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini, Via Malta, Via Castello, Via Tagliacozzo, Via Zara, Via Signorini Corsi, Via Panfilo Tedeschi, Via San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Corso Principe Umberto, Corso Federico II e Via Maiella.

Il via per la presa di posizione degli espositori ed il conseguente allestimento partirà dalla sera del 4 gennaio in modo tale che tutto sia pronto per la prima mattina del 5 gennaio.

Per tutta la giornata sarà possibile recarsi nel centro storico per prendere parte alla fiera, ma per i residenti e coloro che, per esigenze lavorative e documentati motivi, dovranno recarsi nelle aree del Centro Storico c’è una via di scampo, potranno utilizzare Via Buccio di Ranallo quale via d'accesso e Via San Giovanni Bosco, Via Arco di Pizzoli, strada senza denominazione civica compresa tra Via Arco di Pizzoli e Via Roma e Via Roma, tratto compreso tra le intersezioni con Via dei Marsi e Viale Croce Rossa, quale percorso d'uscita.

Salvo quanto appena detto tutto il centro verrà chiuso in una bolla pedonale dalle ore 22:00 del 4/01 fino alle 22:00 del 05/22.