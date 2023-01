L'Associazione LAV lancia la raccolta alimentare per i gatti

Il gruppo attivo L'Aquila della LAV - Lega Anti Vivisezione, invita tutta la cittadinanza e gli amanti degli animali ad aderire alla raccolta alimentare che si terrà mercoledì 4 gennaio per l'intera giornata, presso il supermercato Carrefour L'Aquila in zona Colle Sapone.

L'iniziativa è finalizzata a raccogliere cibo per gatti appartenenti sia ad alcune colonie feline presenti nella zona est della città sia per il piccolo gattile di emergenza presente all'interno del canile di Collemaggio, a cui sarà donato anche tutto il cibo raccolto per i cani. I volontari LAV ringraziano Carrefour L'Aquila per l'organizzazione impeccabile e per la fiducia riposta nell'associazione, ente morale noto per tantissime battaglie importanti su tutto il territorio locale, nazionale e internazionale. Inoltre, in merito alle recenti notizie di presunte aggressioni da parte di animali selvatici a danno di avventurieri vari, che avanzano richieste di risarcimento fornendo dubbi resoconti sulla situazione, la LAV si mette a completa disposizione dell'Ente Parco anche con il proprio ufficio legale per l'accertamento della verità ed è pronta a costituirsi parte civile in tutte le eventuali situazioni di danno arrecato alla fauna locale.

La rappresentante del gruppo Monica Pilolli, attivista e giornalista, si occuperà personalmente della consegna di tutto il cibo raccolto e preannuncia a breve ulteriori future iniziative locali che riguarderanno campagne di microcippatura gratuita per cani e gatti, il coinvolgimento comunale per la realizzazione di uno spazio idoneo all'accoglienza di gatti gestiti dalla ASL, una formazione accreditata per il mondo del giornalismo - grazie alla disponibilità e sensibilità del Presidente dell'Ordine Giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, e alla collaborazione del Dott. Massimo Vitturi resp.LAV animali selvatici insieme al Presidente LAV e giornalista Gianluca Felicetti , con il supporto di specialisti dei vari settori - riguardo tematiche animaliste trattate spesso con superficialità, onde promuovere una corretta informazione della popolazione; inoltre saranno affrontate questioni come la realizzazione di piani di emergenza comunali secondo le disposizioni più recenti a tutela degli animali, raccolte fondi con aperitivi vegani presso lo Chalet della Villa che ringraziamo sempre per la disponibilità; convegni di zoomafia inerenti peculiari situazioni insistenti sul territorio grazie all'intervento del criminologo Ciro Troiano - Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV; attività di sensibilizzazione alla relazione uomo-animale per i bambini in scuole e parrocchie; convegni sulla possibilità di una ricerca scientifica senza sperimentazione animale, con il coinvolgimento del mondo accademico. Appuntamento dunque per tutti a Carrefour questo Mercoledì 4 gennaio, per un gesto di solidarietà verso gli animali più bisognosi della nostra città.