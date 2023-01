Max Pezzali infiamma il pubblico teramano. In 7mila al suo concerto

Un Max Pezzali grandioso ieri in Piazza Martiri della Libertà a Teramo per il suo tour che ha fatto registrare ovunque un tutto esaurito. Oltre 7mila persone che in una pungente serata di gennaio hanno affollato il centro di Teramo per prendere parte all’evento.

Un concerto fortemente atteso dai fans di Pezzali che lo hanno seguito sin dall’inizio della carriera con gli 883 fino al suo esordio da solista. Il concerto è iniziato puntuale alle 21,30 con un classico del repertorio del cantautore di Pavia, “Sei un mito”.

Con un pezzo dopo l’altro Pezzali ha scaldato il suo pubblico che ha cantato a squarciagola i successi di 30 anni di storia della musica italiana fino a quando Piazza Martiri della Libertà non è letteralmente esplosa sulle note di "Hanno ucciso l’uomo ragno", "Nord sud ovest est" e "Come mai".

Ottima l’organizzazione in termini di sicurezza con controlli rigidi, come era previdibile all’ingresso e una buona presenza di forze di polizia per garantire il corretto svolgimento dell’evento tanto atteso.

Immancabile poi il bis a fine concerto che ha concluso degnamente una serata che ha appassionato il pubblico pagamente e anche chi, passeggiando per le vie del centro ha potuto ascoltare seppur da lontano i successi di ieri e di oggi.