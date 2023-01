Alla farmacia del Torrione approda il calendario della salute della terra, realizzato dagli alunni del plesso scolastico del quartiere

Il “calendario della salute della terra” sarà distribuito a partire da oggi, mercoledì 4 gennaio presso la farmacia comunale del Torrione, un progetto editoriale realizzato dalle sezioni della scuola primaria insieme a quelle della scuola dell’infanzia del plesso scolastico del Torrione, in collaborazione con l’AFM, da sempre attenta ai temi della salvaguardia della salute.

I circa 250 alunni, dai tre ai dieci anni di età, si sono confrontati con temi di ampio respiro e di quotidiana attualità, come il risparmio energetico, il contenimento dello spreco alimentare, l’uso delle rinnovabili, la città ecosostenibile e la transizione ecologica. Con il supporto e sotto la guida delle insegnanti, poi, hanno tradotto le loro idee in disegni coloratissimi che sono a corredo di ognuno dei dodici mesi del “calendario della salute della terra”.

“Un’iniziativa che dimostra quanto il nostro Istituto sia aperto al territorio e desideroso di mettersi in gioco con tematiche di responsabilità ambientale e sociale” – così commenta la dirigente scolastica prof.ssa Antonella Conio e prosegue – “Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione preziosa e partecipe con l’AFM spa e al suo amministratore unico la dott.ssa Alessandra Santangelo, partner di progetto attenta ai fondamentali processi educativi e di crescita per la società”.

Rispetto alla collaborazione con la scuola del Torrione, la dott.ssa Alessandra Santangelo afferma entusiasta “Ringrazio la Preside, prof.ssa Antonella Conio, e le insegnanti per l’attivazione di un progetto educativo e didattico di innesco migliorativo per la collettività che ha visto come protagonisti gli alunni, chiamati a misurarsi su come declinare, sotto il profilo ambientale e di sostenibilità, i valori di riferimento che ci proiettano in un futuro da costruire insieme”.