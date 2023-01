Presentato il programma del 18°Festival "Il Pianeta della Maldicenza"

Questa mattina è stato presentato stamani il programma del 18° Festival “Il Pianeta Maldicenza”,tante le novità nel cartellone dal 12 al 15 gennaio 2023.

Il festival viene organizzato ogni anno dalle più attive congreghe agnesine dell’Aquila con il coordinamento della Confraternita dei Devoti di Sant’Agnese.

La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa "strana" nella quale sul tavolo sono stati fatti accomodare i giornalisti e, di fronte, i tanti componenti del Comitato organizzatore.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune dell’Aquila, si propone di rinnovare la tradizione tipica del capoluogo abruzzese della maldicenza intesa non come basso pettegolezzo o insulto, ma come sana e sincera critica costruttiva.

A fare gli onori di casa, stamani, l’assessore Roberto Tinari che ha sottolineato come l’Amministrazione comunale intende proseguire nel suo operato di sostegno nei confronti di una tradizione che fa parte a pieno titolo dell’aquilanità. I dettagli del programma sono stati poi illustrati dal presidente dell’associazione che promuove il Festival, Angelo De Nicola, e dai rappresentanti delle Confraternite che hanno organizzato i vari appuntamenti.

Tra le novità principali, dopo una lunga pausa legata alla pandemia (che non ha interrotto il festeggiamenti ma li ha certamente molto condizionati), un evento con il popolare attore ‘Nduccio ma “fuori porta”, ovvero nel Centro Commerciale “L’Aquilone” a Pile che, come ha sottolineato la direttrice della struttura Valentina Bianchi, si è messo volentieri a disposizione sempre vicino alla città ed alle sue manifestazioni. Evento in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Federlibertas L’Aquila; conducono Paolo Del Vecchio (direttore artistico con Manuela Festa) e Melania Fonte.

Altra novità: una pausa di riflessione per il Concorso di arte varia: l’Agnesino 2023 “Ludovico Nardecchia” (con l’annesso Palio di Sant’Agnese alla Confraternita collegata) saranno abbinati all’artistica cartolina con scatto d’autore vincitore del Concorso fotografico “Ricostruendo” intitolato alla memoria di Amedeo Esposito. Importante anche il proseguimento dell’iniziativa legata al dialetto come presidio dell’identità civica, dedicato ai nostri giovani, grazie alla disponibilità dell’Istituto comprensivo Comenio di Scoppito-Tornimparte. E, sempre a proposito di giovani, si rinsalda la collaborazione con il Festival dell’Istituto Alberghiero dell’Aquila i cui studenti quest’anno lanceranno il dolce “La lingua di Sant’Agnese” su loro ricetta sotto il coordinamento degli insegnanti.

Questo il dettaglio delle quattro giornate del Festival:

-PRIMA GIORNATA Giovedi 12 gennaio 2023

Scuola Secondaria di Primo grado “Giulio Verne” Palombaia - Tornimparte “IL DIALETTO COME PRESIDIO DELL’IDENTITA’ CIVICA” ore 10,30 Palestra Laboratorio di teatro dialettale degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Comenio” Ospite d’onore FRANCO NARDUCCI ** Ore 17 Aula magna Tavola rotonda La nostra lingua-madre ieri e oggi Nell’ambito della “Giornata Nazionale del dialetto Unpli-Unesco” Saluti: Gianmarco FIORI - Sindaco di Tornimparte Loreto LOMBARDI - Sindaco di Scoppito Angelo CARUSO - Presidente Provincia dell’Aquila Domenico FUSARI- Presidente Pro Loco Tornimparte-Unpli Clarice PANELLA - Assessore Comune di Tornimparte Angelo DE NICOLA - Presidente Associazione “Confraternita dei ‘devoti’ di Sant’Agnese” Introduce Gilberto MARIMPIETRI – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Comenio – Scoppito “Presentazione dell’Atlante Linguistico ed Etnografico Informatizzato della Conca Aquilana (ALEICA)” Intervengono Francesco AVOLIO Giovanni DE GASPERIS Teresa GIAMMARIA Coordina Liliana BIONDI - già docente Università dell’Aquila

-SECONDA GIORNATA Venerdì 13 gennaio 2023

AUDITORIUM DEL PARCO ore 17,30 Saluti Pierluigi BIONDI- Sindaco dell’Aquila LA COMPAGNIA DEGLI INSTABILI “ÈSSO QUISSI!” presenta VENÉTE, VENÉTE! SEMBRE “QUISSI” SEMO! ‘Na specie ’e cabbarè co’ storie, riadattamenti e creazioni per divertire e divertirci TESTI di Liliana Biondi, Umberto Pilolli, Daniela Rosati, Anna Rita Rotili REGIA di Mario Narducci Cast: Liliana Biondi: Nobile Confraternita della Cantina Jemo ‘nnanzi Giacomo Carnicelli: Congrega ji amici de Zeppetella di Tornimparte Mario Celi: Congrega Sci-muniti Oreste Cordeschi: Confraternita Aquilana dei Devoti di Sant’Agnese Luca Frascaria: Antica e Nobile Congregazione di Sant’Agnese Mario Narducci: Antica e Nobile Congregazione di Sant’Agnese Umberto Pilolli: Confraternita Balla che te Passa Dino Rocchi: Antica e Nobile Congregazione di Sant’Agnese Daniela Rosati: Confraternita Balla che te Passa Anna Rita Rotili: Congrega Sci-Muniti Maura Sergio: Congrega Le Mejio Ortiche Musiche scelte e curate da Vincenzo Guglielmi. Alla chitarra: Vincenzo Guglielmi e Ilenia Tancredi; al mandolino: Mario Dionisio e Arnaldo Ettorre. Riprese video e registrazioni a cura di Claudio Ferroni INGRESSO LIBERO (consigliata la prenotazione al numero 349 069 3440)

-TERZA GIORNATA Sabato 14 gennaio 2023

Centro commerciale “L’AQUILONE” Via Giuseppe Saragat, Nucleo Industriale Pile ore 17.30 “Satira e Maldicenza” con ‘NDUCCIO Saluti Emanuele IMPRUDENTE – Vice Presidente Regione Abruzzo Valentina BIANCHI - Direttore Centro commerciale L’Aquilone Presenta Paolo DEL VECCHIO – Direttore artistico eventi “L’Aquilone” AL TERMINE SARA’ OFFERTO BRINDISI CALDO preparato dall’ANA - Gruppo Alpini “M. Iacobucci” dell’Aquila e DOLCI e SALATI DI SANT’AGNESE preparati dal Club Devote di Sant’Agnese e dalla Congrega Amici di Zeppetella di Tornimparte con LINGUA DI SANT’AGNESE preparata, su loro ricetta, dagli studenti dell’Istituto Alberghiero dell’Aquila Allieterà la serata IL TRIO 99 INGRESSO LIBERO QUARTA GIORNATA Domenica 15 gennaio 2020 RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE Piazza del Teatro - L’Aquila ore 17,00 La COMPAGNIA TEATRALE IL GRUPPO DELL’AQUILA presenta “Sott’aju lettu non ce ne capono cchiù” commedia brillante scritta e diretta da Rossana Crisi Villani Personaggi ed interpreti LORETA la nonna Veronica BERNABEO CLOTILDE la figlia Tiziana GIOIA EVANDRO il genero Carmine RANTUCCI LUCIANA la nipote Lorella VESPA DANILUCCIA l’altra nipote Alice DI SABATINO ROBERTO il fidanzato di Luciana Alberto VILLANI ALBERICO il padre Roberto TERENZIANI TROSOLINA la madre Rita PELLICCIONE LUCIO lo zio Goffredo FIASCHETTI INGRESSO LIBERO (fino a esaurimento posti)