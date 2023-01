Al liceo classico arriva il 13 gennaio l'iniziativa "Un pomeriggio con i classici", per conoscere le attività e l'offerta dell'indirizzo

In tempo di orientamento ed iscrizioni, al liceo classico annesso al Convitto Nazionale D. Cotugno arriva un nuovo appuntamento per conoscere le potenzialità della scuola e la sua offerta formativa, ma ancor di più arriva l’occasione per entrare nel mondo dei classicisti e per assistere alle tante attività portate avanti dalla scuola.

L’appuntamento è per Venerdì 13 Gennaio, dalle ore 16,00 alle ore 20.00 presso la sede del liceo in via Leonardo da Vinci 8.

L’iniziativa, organizzata dal il liceo classico ed il liceo classico in rete EAW, si intitola "Un pomeriggio con i classici", fra le tante attività organizzate da studenti ed insegnati verrà messo in scena un museo vivente,si potranno gustare dei "ciocco-latini", e assistere a rappresentazioni teatrali come ad esempio quella dal titolo "San Lustio Me", ma anche tanto e tanto altro...

Insomma un appuntamento imperdibile per tutta la città,come comunicato in una nota dall’istituto, l’evento di venerdì sarà “un pomeriggio ricco di attività allestite dagli studenti e dalle studentesse del liceo classico per vivere un momento di festa della cultura classica!”.