Aism L'Aquila si incontra il 13 gennaio per "SM Cafè"

La Sezione AISM della Provincia di L’Aquila, che svolge un importante ruolo nella sensibilizzazione nei confronti di coloro che sono affetti da sclerosi multipla e porta avanti iniziative a favori di questi ultimi, ha organizzato per il giorno venerdì 13 gennaio alle ore 18.00 presso la sede in Via Fontamara 12 Cavalletto D’Ocre, l'evento dal titolo "SM CAFE".

L'iniziativa consiste in un incontro informativo dedicato alle Persone con Sclerosi multipla, familiari e amici per parlare del tema :" Vivere con la SM".

Interverranno il Dott. Rocco Totaro Neurologo del Centro Malattie Demanializzanti dell’Ospedale dell’Aquila e la Psicologa Dott.ssa Cinzia Raparelli.

Sarà un momento di confronto con gli esperti che risponderanno alle domande dirette dei partecipanti.

Per info 0862/313632 Cel: 335/6469597