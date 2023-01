Riprendono le attività dell’Università per la terza età dell’Aquila.



In programma domani e mercoledì, alle ore 15.45 presso la Sala Ipogea del Consiglio regionale, la conferenza su “Il Dialetto Aquilano nella Storia” del prof. Francesco Avolio, docente dell’Università dell’ Aquila.



Per il mese di gennaio previsto inoltre: venerdì 13 “Dai Castelli alla Città”, dinamiche del territorio aquilano dalla nascita dei Castelli allo sviluppo della città dell’Aquila. prof. Alfonso Forgione; mercoledì 18 “Margherita d’Austria e L’Aquila”: visioni di buon governo, prof.ssa Silvia Mantini; venerdì 20 “Proverbi contadini”, prof. Giancaterino Gualtieri; mercoledì 25 “Il Cinema Italiano...”, critico cinematografico Piercesare Stagni; venerdì 27 “Palazzo Farinosi-Branconi: potere e splendore di una famiglia aquilana”, Angela Ciano- giornalista e Storica d’Arte.



Le Conferenze si terranno tutte alle 15.45 presso la Sala Ipogea all’Emiciclo.