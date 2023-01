Si conclude il progetto Erasmus in Polonia e Bulgaria dell'Istituto Amedeo D'Aosta

L’Istituto “Amedeo d’Aosta”, ente accreditato Erasmus 2021-2027 per la mobilità di studenti e docenti, durante un intenso periodo di attività da settembre a dicembre 2022, ha concluso l’importante Progetto di partenariato The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assessment presso Lubin (Polonia) e Vratsa (Bulgaria) coinvolgendo 18 studenti e 6 docenti.



Per due settimane nel mese di novembre l’Istituto ha accolto diverse delegazioni formate da alunni e insegnanti per i partenariati Improve yourself, diversify your future professions e An interesting journey from theory to practice and from school to business.



I partner hanno partecipato a workshop, escursioni, attività culturali e seminari, oltre a piacevoli incontri informali in un clima di grande ospitalità. Per il 2023 sono previste altre quattro mobilità cui parteciperanno complessivamente 24 studenti e 10 docenti.



Due studentesse dell’IIS “A. d’Aosta” da ottobre a dicembre hanno avuto la possibilità di partecipare ad una mobilità di lungo termine con frequenza alle lezioni nella città di Geseke (Germania) con soggiorno presso famiglie del luogo.



Per l’attività di job shadowing l’Istituto ha accolto due docenti francesi in collaborazione per il Progetto di accreditamento che proseguirà nel 2023 con la mobilità di docenti e staff presso la scuola francese di riferimento.



Per il nuovo anno sono previsti corsi di lingua inglese e francese per docenti, job shadowing e mobilità di lungo termine per gli studenti. L’avvio del processo di internazionalizzazione dell’Istituto – che costituisce un punto cardine dell’offerta formativa della scuola – è iniziato grazie all’azione di impulso della Dirigente Scolastica Maria Chiara Marola.



Tutte le attività dei diversi progetti sono organizzate dal gruppo Erasmus dell’Istituto coordinato dalla docente, funzione strumentale per l’internazionalizzazione, Maria Ettore e di cui fanno parte le docenti di Lingua inglese Piera Sidoni, Francesca Velletri, e Marisa Iannarelli.



Il gruppo si avvale inoltre della collaborazione di altri insegnanti. Agli studenti, ai docenti e allo staff è offerta la possibilità, attraverso le mobilità e le attività di accoglienza, di migliorare competenze linguistiche, disciplinari, tecnologiche, relazionali e interculturali in contesti di vita reali con ricadute positive anche nella vita scolastica quotidiana.