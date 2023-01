Un incontro informativo per tutti i giovani sul servizio civile a poco meno di un mese dallo scadere del bando

Resta ancora poco meno di un mese per tutte le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 28 anni che intendono partecipare ad uno dei progetti proposti all’interno del Servizio Civile Universale. La scadenza del bando è prevista infatti per le ore 14:00 di venerdì 10 febbraio 2023.

Tante le opportunità previste sul territorio che interessano diverse tipologie di enti e numerosi ambiti di intervento.

Con l'obiettivo di orientare i possibili candidati nella scelta del progetto più pertinente e vicino alle loro abilità e aspirazioni, e di rispondere a tutti i dubbi e le curiosità, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo organizza all'Aquila un incontro informativo per raccontare dettagliatamente le varie opportunità e fornire un supporto per la compilazione e l'invio della domanda. L'appuntamento è per sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18:00 presso la sede del CAI – Club Alpino Italiano Sezione L'Aquila in Via Sassa, 34.

Le operatrici dell'area promozione del CSV Abruzzo saranno a disposizione dei partecipanti per illustrare le caratteristiche e le peculiarità di ognuno dei 28 progetti dell'ente che saranno attuati presso associazioni, comuni, fondazioni, enti parco e enti di Terzo Settore della regione Abruzzo, e che coinvolgeranno un totale di 743 operatori volontari.