Nonostante la mancanza di neve torna l'evento del Soccorso Alpino "Sicuri con la neve"

La mancanza di neve impedisce al Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo di organizzare direttamente sulle montagne abruzzesi il consueto appuntamento “Sicuri con la neve”, che domenica si svolgerà comunque nelle sedi del CAI di L’Aquila e Penne.

“Un doppio appuntamento di carattere nazionale, che - spiega il presidente abruzzese Daniele Perilli - si svolge in contemporanea in tutta Italia ed è organizzato dalle varie sedi regionali del Soccorso Alpino e Speleologico, con lo scopo di fornire informazioni sul soccorso organizzato in caso di incidenti in ambiente innevato. In particolare saranno approfondite le tematiche legate alla sicurezza attraverso l’esempio concreto di buone pratiche da mettere in campo per la riduzione del rischio”.

In Abruzzo si svolgeranno due eventi: uno in collaborazione con la Sezione CAI dell’Aquila dalle ore 17 presso la sede di Via Sassa n. 34; e un altro in collaborazione con la Sezione CAI di Penne, presso Piazzetta XX Settembre, che è anche la Sede Regionale del S.A.S.A., a partire dalle 18.30.

Entrambi gli incontri sono aperti a tutti e insieme alle figure tecniche del Soccorso Alpino e Speleologico si approfondiranno le tematiche strettamente legate alle insidie della montagna invernale. A seguire, con i tecnici e i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, verranno svolte delle sessioni parallele con focus sui temi relativi al materiali e alle tecniche, alla localizzazione e all'allertamento in caso di incidenti, nonché ai principi di primo soccorso in ambiente innevato.

All’evento dell’Aquila parteciperanno in qualità di relatori: Vincenzo Brancadoro, presidente del CAI di L’Aquila; Alessandro Marucci, capostazione della sezione aquilano del Soccorso Alpino e Speleologico; Paolo Tuccella, Geofisico dell’Università di L’Aquila, che tratterà il tema che riguarda lega la montagna e il cambiamento climatico; Alessandro Paolucci, vice capostazione della sezione aquilano del Soccorso Alpino e Speleologico, che parlerà degli interventi di soccorso in base ai diversi gradi di innevamento.