Al Symposium del Cotugno arriva il progetto "Adesso Musica" in collaborazione con il Conservatorio

Grande partecipazione e coinvolgimento da parte degli studenti del Liceo musicale “Domenico Cotugno” per il progetto “Adesso musica!” organizzato dal Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. Si tratta di un ciclo di sette seminari-laboratori che ha preso il via il 20 settembre dello scorso anno per concludersi a maggio; il prossimo incontro Scrivi una canzone tutta tua con Ruben Coco - studente del Conservatorio , si svolgerà giovedì prossimo 19 gennaio.

Il progetto intende avvicinare alla musica, orientare verso un’eventuale prosecuzione degli studi nell’alta formazione musicale (ogni incontro illustra una diversa disciplina), stimolare un atteggiamento critico nei confronti della musica ascoltata attraverso un percorso tra diversi generi, repertori ed esperienze musicali. Nel corso degli incontri previsti l’attenzione si concentra sulle strutture musicali, sulla loro percezione, la loro interpretazione e la loro riproduzione perché attraverso la costruzione dell’esperienza concreta si promuove l’apprendimento consapevole di competenze musicali di base.

A questo si aggiunge il coinvolgimento emotivo con lo scopo di valorizzare l’esperienza diretta di ciascun partecipante. Di più, in coerenza con i principi dell’inclusione e dell’integrazione delle culture, attraverso la musica si favorirà la conoscenza di epoche, culture, generi, gusti diversi.

“La prima missione del nostro Conservatorio è la didattica e il servizio agli studenti – dichiara il Direttore del Conservatorio “Casella” Claudio Di Massimantonio - l'obiettivo costante è favorire l’accesso agli studi, l’inclusività, prevenire ritardi, contrastare dispersione e abbandoni precoci, valorizzare i talenti dei nostri ragazzi, le loro potenzialità e affrontare con loro eventuali criticità, di ogni tipo, anche emotivo. Adesso musica!, insieme ad altre iniziative partite quest’anno, è il contributo del “Casella” all'ampio piano promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’orientamento alla scelta consapevole del percorso di studi universitario, sostenuto con i fondi del PNRR. Frequentare l'Università e in particolare scegliere il Conservatorio significa prepararsi a un progetto di vita impegnativo, ma dalle soddisfazioni straordinarie se non uniche. L’idea è quella di offrire agli studenti della scuole secondarie di II grado saggi della varietà che caratterizza la nostra offerta formativa; farli coinvolgere da docenti e allievi del Conservatori in attività laboratoriali diverse ad ogni incontro, per avvicinarli a quella didattica che l’aggettivo “accademica” talvolta fa percepire come difficilmente accessibile e forse lontana dalle tendenze più attuali del far musica. Credo infatti che il primo successo di questo tipo di progetti che intendono costruire un’efficace continuità nel percorso formativo dei nostri giovani risieda, prima che nell’allineamento dei saperi, nel superamento delle chiusure. Per questo motivo non posso che essere soddisfatto della collaborazione -nuova nel suo genere- su questo e su altri progetti con il “Cotugno”, che rappresenta per il “Casella” un’importante risorsa nel territorio. L’augurio è che il sodalizio possa consolidarsi nei prossimi anni”.

Ogni incontro è curato da uno o più relatori (docenti di ruolo e a contratto, collaboratori, tirocinanti e studenti del “Casella” selezionati tramite apposito bando) e due studenti-tutor che fungeranno da assistenti per l’attività pratico-laboratoriale dell’intera serie di incontri. Questa iniziativa è inserita nel più vasto programma di accoglienza che il Convitto “Domenico Cotugno” dell’Aquila offre agli studenti della città, denominato Symposium.

“Dal 20 settembre 2021 le Cotugnine e i Cotugnini dei Licei annessi al Convitto, ma anche studentesse e studenti di altri Istituti superiori dell’Aquila – conclude la direttrice del Liceo “Cotugno” Serenella Ottaviano - hanno la possibilità di frequentare il Symposium: il luogo ove integrare socialità e formazione, ascoltando le esigenze di giovani e famiglie. Il Symposium è la modalità di semiconvitto dello storico e glorioso Convitto Nazionale cittadino. Al Symposium del Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” educatori, educatrici, docenti ed esperti esterni accolgono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ragazze e ragazzi, garantendo loro il supporto didattico nello studio pomeridiano parallelamente ad approfondimenti trasversali artistici, musicali, sportivi e di cittadinanza attiva. La possibilità concreta di avere "la scuola" dal mattino alla sera, anche tra i 14 e i 19 anni! Il Symposium apre a nuove opportunità formative che abbracceranno lo sviluppo della personalità di ciascuna e ciascuno a 360 gradi. Da quest'anno scolastico - oltre alla preparazione dei test per l'accesso alle facoltà scientifiche - anche la virtuosa collaborazione con il Conservatorio "Casella" per attività e progetti di grande livello. In città, dunque, un centro di aggregazione e promozione culturale che rilancia il Convitto e lo riporta ai fasti che aveva, intercettando le esigenze della società che cambia. Il futuro è ora: costruiamolo insieme!”