Gargano chiede a Verì l'istituzione del Registro morti improvvise

La lettera aperta invita nella giornata di ieri all'Assessore regionale Nicoletta Verì è stata scritta da Roberta Gargano, la quale ha scelto di firmarsi con il titolo di "Cittadina Aquilana".

La richiesta avanzata dalla Cittadina Aquilana riguarda l'istituzione del registro delle morti improvvise nella Regione Abruzzo, uno strumento trasversale a tutte le ASL, già utilizzato in molti territorio, che può essere un valido strumento di studio e di prevenzione.

"Il registro" ha spiegato Gargano nel corpo della lettera" si potrebbe avvalere del lavoro dei Dipartimenti di Anatomia Patologica e di Cardiologia abruzzesi per avviare uno screening genetico e familiare teso a identificare patologie genetiche o ereditarie di cui le famiglie delle vittime non sono a conoscenza, permettendo di intervenire con controlli mirati e terapie. Sono certa che sia una iniziativa estremamente importante per approfondire questi decessi improvvisi e per restituire alle famiglie colpite speranza nella vita, evitando che questi tragici eventi si ripresentino."

Inoltre la richiesta è stata estesa anche alle tante associazioni di volontariato operanti nel settore sanità di farsi portavoce di questa esigenza, cerchiamo tutti insieme di spingere per un obiettivo che può sembrare minimo ma che apre alla fiducia nel futuro e che rinsalda la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica.