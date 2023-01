ADSU:Stanziati 300mila euro per un archivio a Coppito 1

Entro il mese di febbraio sarà affidato l’incarico di progettazione per l’intervento di riqualificazione del piano seminterrato dell’immobile dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, a servizio nel polo universitario “Coppito 1”, ubicato nella omonima frazione del comune aquilano ed entro l’estate ci sarà l’avvio dei lavori che saranno ultimati nel corso del 2023: è questo il cronoprogramma alla base della determinazione con cui il Cda ha perfezionato lo stanziamento di 300mila euro reperiti tra gli avanzi di amministrazione.

Il finanziamento sarà destinato alla realizzazione di un'area deposito/magazzino oltre ad un archivio.

Il Cda in precedenza aveva previsto la somma complessiva di 1,5 milioni di euro per l’intervento complessivo nella palazzina nel cui piano terra sono in funzione mensa e bar.

"La scelta di investire sui beni patrimoniali dell'Azienda - spiega il presidente, Eliana Morgante -, dimostra la grande attenzione che il Consiglio di amministrazione sta dedicando al diritto allo studio e agli studenti. Sottolineo la piena soddisfazione della proposta, accolta all'unanimità dai miei colleghi del Cda, di riqualificare uno spazio importante dell'immobile di Coppito ove sarà possibile - conclude Morgante - sistemare con cura i beni dell'Azienda attualmente distribuiti in vari edifici, oltre alla documentazione storica e corrente degli uffici che verrà raccolta e organizzata in uno spazio, realizzato a norma, sempre più necessario anche in virtù della prevista riconsegna della Caserma Campomizzi".

La proposta progettuale e il cronoprogramma sono curati dal responsabile dell’area tecnica dell’Adsu, ing. Michele Suriani.