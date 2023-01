Al Cotugno la presentazione del settimo volume dei "Quaderni" delle pubblicazioni dei docenti

Mercoledì 18 Gennaio alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Liceo Musicale in via Ficara, L’Aquila, si svolgerà la presentazione del settimo numero della Collana “Quaderni del Cotugno” (n. 7 - 2021/2022), edito da One Group, pubblicato con il sostegno della Fondazione Carispaq e del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia.

Il settimo numero contiene due saggi: “Montale e lo specchio” di Roberta De Zuani e “Riflessioni sui balli dell’opera L’Empio punito” di Valentina Panzanaro.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali a cura del Convitto Nazionale “D.Cotugno, della Fondazione Carispaq e del Rotary Gran Sasso.

“I Quaderni – scrive Serenella Ottaviano dirigente scolastica del Cotugno - sono il frutto di ricerca e approfondimento costanti. Nascono dall’amore per il sapere. Dal desiderio dello scambio. Dalla costante energia che docenti/discenti mettono in circolo per produrre linfa energetica e restituire ad una scuola, e a un territorio in ricostruzione, elementi di umanità e ricchezza di prospettive alternative ed ulteriori”.

A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Angelo de Nicola, che dialogherà con le Professoresse Roberta De Zuani e Valentina Panzanaro.