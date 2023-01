"Sulla loro pelle": venerdì a Piazza d'Arti la proiezione dell'inchiesta

"Sulla loro pelle", è questo il titolo dell'inchiesta giornalistica che verrà presentata questo venerdì alle ore 18.00, presso il Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea dell’Aquila (MU.SP.A.C.) in Piazza d’Arti- Via Ficara, un incontro promosso dal Circolo Arci Querencia, al quale parteciperanno gli autori dell'inchiesta, anche vincitrice dell’edizione 2022 del Premio Roberto Morrione.



L’inchiesta, realizzata da Marika Ikonomu, Alessandro Leone e Simone Manda, ha investigato l’opacità della gestione privata dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) strutture adibite alla detenzione amministrativa delle persone migranti e le ripercussioni sui loro diritti basilari a cominciare dal diritto alla salute e a quello dell’informazione e la difesa, anche in relazione ai casi di morti per suicidio e mancato soccorso e denunciate dalle famiglie e dalle associazioni e organizzazioni che lavorano per la difesa e la tutela dei diritti umani.



Con questa inchiesta abbiamo per la prima volta la possibilità di vedere l’interno di queste strutture e le loro condizioni grazie all’ausilio di telecamere nascoste introdotte dagli autori dopo che i responsabili in più occasioni ne avevano negato l’ingresso e ascolteremo le voci delle persone recluse, di quelle rilasciate e di ex operatori e operatrici impiegati dalle società che gestiscono gli appalti predisposti della Prefetture con la logica del massimo ribasso e che,secondo il primo rapporto dell’associazione CILD-Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, dal 2018 al 2021 ha portato ad una spesa di 44 MILIONI di euro.



Dopo la proiezione dell’inchiesta, seguirà un dibattito pubblico con la presenza degli autori, moderato dal giornalista Mattia Fonzi, che con Openpolis lavora sui temi legati all’accoglienza dei migranti in Italia e in Europa.



Al termine dell’iniziativa ci sarà un aperitivo e una cena di autofinanziamento presso la sede del Circolo Querencia aperto alle socie e ai soci Arci.