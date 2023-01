Max Paiella all'Accademia delle Belle Arti per un corso di scrittura

L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha organizzato un workshop dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Max Paiella, autore tv, autore teatrale, illustratore e musicista, conosciuto per “Il ruggito del coniglio”, “Zelig”, “Parla con me” e molte altre trasmissioni.



Si tratta di cinque incontri dedicati alle tecniche di sceneggiatura per il fumetto che si svolgeranno da lunedì prossimo 23 a mercoledì 25 gennaio e dal 6 al 7 febbraio 2023 nell’aula cinque dell’Accademia aquilana (Via Leonardo Da Vinci, 6 l’Aquila).

Il workshop, tenuto nell'ambito del corso di Arte del Fumetto del prof. Carmine Di Giandomenico, si configura come un percorso teorico/pratico finalizzato ad imparare tecniche diversificate in ambito cognitivo-letterario-comunicativo, allo scopo di produrre storie originali ed elaborare un progetto finalizzato alla costruzione di una storia a fumetti.



L'obiettivo degli incontri è quello di: sviluppare la capacità di racconto, utilizzando le tecniche dello storytelling e l’abilità nel configurare e creare i personaggi dei racconti; aumentare le competenze nel definire le strutture narrative ove ambientare le proprie narrazioni; strutturare un proprio bagaglio esperienziale a cui attingere per connotare i tratti delle narrazioni.