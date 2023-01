"L'Aquila in Canto" in concerto per la settimana dell'unità dei cristiani di Redazione

Domenica 22 gennaio alle 18:30 presso la Basilica di San Bernardino, l’Associazione “L’Aquila in Canto” propone l’animazione della “Santa Messa e Meditazione musicale nella Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani”, nuovo appuntamento della Rassegna “Musica ecumenica”, ideata dal direttore artistico dell’associazione Vittorio Lucchese e realizzata con il contributo della Fondazione Carispaq e il patrocinio dell’associazione internazionale “Chorus inside international”. L’esecuzione dei brani sarà affidata al Coro polifonico “L’Aquila in Canto”, con il soprano Elena De Simone e il mezzosoprano Federica Scimia, mentre all’organo si alterneranno Antonio Gabriele Pasquarelli e Vittorio Lucchese. La Rassegna “Musica ecumenica”, che trova uno dei suoi momenti più importanti proprio nella Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, è un progetto culturale che nasce dalla volontà di contribuire al dialogo e alla pace tra i popoli, partendo dall’ecumenismo religioso, valorizzando le identità culturali come elemento di incontro mediante la musica, linguaggio universale che può unire tutte le donne e gli uomini. I brani eseguiti, infatti, sono tratti, oltre che dal gregoriano e dal repertorio solistico e polifonico di ambito cattolico, sia antico che contemporaneo, dalle tradizioni protestante, in particolare con i corali di Bach e il celebre “Amen di Lutero”, ed ortodossa, con i brani di Mokranjac, Bortnyansky e Nectorius di Egina