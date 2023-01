L'Abruzzese fuori sede ospite presso "la dama di Capestrano"

Gino Bucci, noto come “l’Abruzzese fuori sede”, sarà ospite a “la Dama di Capestrano” per presentare il suo libro “Rime Toscibili” edito da Ricerche&Redazioni.

L’incontro, moderato da Giorgia Roca, sarà anche l’occasione per parlare della nostra amata regione alla “Gino”.

Donatella Di Pietrantonio, nella quarta di copertina del volume scrive: «Seguitissimo e spassoso ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, Gino Bucci consegna ai lettori un gioco letterario che mescola dialetto e italiano, toponomastica e gastronomia, in una nuova Gnosi delle Fanfole esilarante e affettuosa che racconta gli abruzzesi come siamo.»

Remo Rapino nella sua prefazione al libro parla di «un geniale percorso sugli intriganti sentieri della dialettologia. Un invito lieve al ridere e al sorridere, anche di noi stessi, parlando alla mente e al cuore di tutti, al di là dei confini territoriali e delle differenze dialettali. Insomma un umile rosario di "mattità" che, di fatto, aprono alla conoscenza come alla valorizzazione dell'Abruzzo e della cultura abruzzese, che, sotto sotto, è terra misteriosa e intricata. Svelare segreti e sentimenti è come camminare a zonzo per i piccoli paesi, facendo emergere le minime anime di questi, cercando di superare un aspetto tipico del carattere abruzzese, già messo in luce da Ennio Flaiano "... quello del pudore dei propri sentimenti"...»

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Maks, si svolgerà all’interno dello Spazio d’Arte Multidisciplinare “la Dama di Capestrano", dove, si ricorda, sarà possibile godere ancora della mostra “Sostenibile leggerezza” dello scultore contemporaneo Luigi D’Alimonte che ha dato vita ad un progetto artistico a carattere territoriale e fortemente identitario.

L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.