La Banca d'Italia presenta la decima edizione del Premio per la scuola ‘Inventiamo una banconota’

La Banca d’Italia è da anni impegnata ad accrescere il livello di cultura finanziaria nel Paese, anche attraverso il coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti in specifiche iniziative didattiche.

Nell’ambito di un consolidato rapporto di collaborazione, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, hanno recentemente indetto la decima edizione del Premio per la Scuola ‘Inventiamo una banconota’ che prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado nella progettazione di una banconota immaginaria su uno specifico tema. Il tema scelto per l'edizione 2022/2023 è "Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite".

Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria riflettendo su questo argomento di attualità dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così le loro emozioni e i loro pensieri. Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche della propria scuola.

Sono inoltre previsti premi per le scuole finaliste locali e nazionali, per il miglior bozzetto presentato dalle scuole italiane all'estero e per quello più votato sui canali social della Banca d'Italia. Il numero delle scuole partecipanti al Premio della Banca d’Italia è significativamente aumentato negli anni, passando dalle circa 300 della prima edizione del 2013/2014, alle oltre 800 dell’edizione tenutasi lo scorso anno.

Le scuole abruzzesi hanno sempre ottenuto importanti riconoscimenti in questa competizione: in ben 3 edizioni, il premio finale nazionale è stato assegnato ad un Istituto della regione ed è sempre stato molto elevato il numero delle scuole del territorio ammesse alla semifinale. Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate entro il 3 febbraio 2023, mentre i bozzetti delle banconote dovranno essere presentati entro il 3 marzo 2023.

Il bando del Premio e la scheda di iscrizione, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul concorso, sono reperibili sul sito della Banca d’Italia (https://premioscuola.bancaditalia.it/) o inviando una mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .