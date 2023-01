Il Giorno della Memoria e l'importanza di parlare ai giovani

Con l'evento "Ricordo Storia Futuro" L'Aquila, in avvicinamento alla data del 27 gennaio, onora il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah.

All'Auditorium del Parco del Castello è stato ribadito con forza come parlare ai giovani, e con i giovani, sia fondamentale per radicare sempre più una cultura fatta di conoscenza, comprensione e rispetto.

Concetti che vengono fuori con estrema chiarezza dalle parole di Ruth Dureghello, Presidente della Comunità ebraica di Roma.

“È fondamentale il presidio sulla memoria ed è altrettanto importante lavorare sui giovani - spiega Dureghello - in un periodo in cui purtroppo, per fatti anagrafici, i testimoni che hanno vissuto l'esperienza dei campi di sterminio ci stanno lasciando e non potranno più, con il loro racconto empatico, far sentire quel freddo e quella terribile pagina ai ragazzi".

"Spetta a noi portare questo messaggio avanti - continua la Presidente della Comunità ebraica di Roma - per costruire quegli anticorpi rispetto a fenomeni di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo che si palesano sempre di più nella società".

"Non possiamo permettere che questi - afferma ancora Dureghello - diventino quasi normali, che assumano i connotati di una tolleranza o di un'abitudine ma invece questi ragazzi devono conoscere a cosa può portare quell'odio e quell'indifferenza perché a loro aspetterà di guidare il paese nel futuro".

All'iniziativa "Ricordo Storia Futuro", organizzata dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell'Aquila, con il patrocinio dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, ha preso parte una rappresentanza di alunni della scuola media Dante Alighieri dell'Aquila.

“Le scuole - parole del Presidente di Regione Marsilio - sono le principali protagoniste di questa serie di iniziative per ricordare questa immane tragedia".

"Educare le nuove generazioni - dichiara ancora Marsilio - è importante perché una formazione diversa produca risultati migliori per il futuro”.

"Ragazzi e ragazze portano con loro, e sono in prima persona, una promessa di impegno" - ha aggiunto l'Assessore alle Politiche giovanili del Comune dell'Aquila Ersilia Lancia.

Per L'assessore Lancia la storia ha dato una lezione "ferrea ed implacabile": mai più tragedie umane come quella che mise scientificamente al centro il popolo ebraico.

"Di qui - conclude Lancia - l'importanza della memoria, del ricordo ed anche del rimettere al centro, sempre, la dignità della persona".