La Nuova Acropoli presenta “Il Mondo di Tolkien: fantasia o realtà?”

Dopo il successo della prima delle due serate che Nuova Acropoli L’Aquila dedica a “Il Mondo di Tolkien: fantasia o realtà?”, arriva il secondo incontro, programmato per venerdì 27 gennaio alle ore 18:00, sempre nella storica Libreria Colacchi.

"“La grande battaglia tra il bene ed il male” che scuote la Terra di Mezzo del creativo autore anglosassone e vede contrapporsi la giustizia alla sete di potere, l’amore all’egoismo, l’amicizia alla solitudine, il coraggio alla paura, la comprensione alla violenza, è poi così fantasiosa? Chissà che in ognuno di noi non si nasconda un coraggioso hobbit o un oscuro orchetto… lo scopriremo, vivendo insieme ai protagonisti de “Il Signore degli Anelli” una meravigliosa quanto reale avventura. Vi aspettiamo venerdì 27 gennaio alle ore 18:00 presso la Libreria Colacchi in Corso Vittorio Emanuele n. 5"