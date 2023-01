Tre grandi opere del Maestro Mariani all'asta, si parte con 190mila euro l'una

Tre grandi opere del Maestro Marcello Mariani, scoparso nel 2017, vengono messe all'asta. Si tratta del trittico "Inferno", "Purgatorio" e Paradiso" rappresentazione delle tre cantiche dantesche.

Le gigantesche opere, che misurano circa 9 metri di base per 3 metri di altezza, sono state realizzate nel 1995 su commissione dell'Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico, al fine di essere utilizzate come scenografia per un'opera teatrale in scena al teatro Sant'Agostino.

Ad annunciare la messa all'asta del trittico è stato il tribunale dell'Aquila, fino ad oggi il proprietario era un privato.

La base d'asta è stata posta a 190mila euro per ogni singola opera per un totale che sfiora i 600mila euro. La vendita è stata fissata per il 21 marzo 2023, tutti gli interessati potranno presentare le loro offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente

La stima delle tre opere è stata effettuata dal professor Gabriele Simongini, ordinario di storia dell’arte contemporanea dell’Accademia di arti di Frosinone, proprio in seguito alla relazione del professor Simongini è fissata la base d'asta.

Come scrive anche il quotidiano "Il centro" sembrerebbe che siano numerosi i potenziali acquirenti e che gli interessati proverrebbero anche dall'estero, ciò comporterebbe una grande perdita per il territorio.