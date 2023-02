Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia dell'Alba presentano il musical di "Piccole donne"

Va in scena per la Stagione Teatrale Aquilana, organizzata dal TSA, Ridotto del Teatro comunale, giovedì 2 febbraio alle 21.00, venerdi 3 febbraio, alle 17.30 e alle 21.00, “Piccole donne, il musical di Broadway", una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia dell'Alba.



“Piccole donne - il musical di Broadway" è un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott che fin dalla sua pubblicazione nel 1868 è stato uno straordinario successo.

Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età che ha avuto innumerevoli trasposizioni cinematografiche.

Il TSA e la Compagnia dell’Alba lo presentano nella versione musicale di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi, illuminate dal light designer Valerio Tiberi.



La direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini. Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March (Meg, la saggia, Beth, il tesoro di casa, Amy, la perfetta piccola dama, e in particolare Josephine, detta Jo, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell’800 vivono insieme alla loro mamma a Concord, nel Massachusetts, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana.

Un musical cantato interamente dal vivo.



Questo il cast: Jo - Edilge Di Stefano, Fritz Bhaer - Fabrizio Angelini, John Brooke - Gabriele de Guglielmo, Meg - Alberta Cipriani, Beth - Giulia Rubino, Amy - Claudia Mancini, Mamy - Carolina Ciampoli, Zia March - Laura Del Ciotto; con Giancarlo Teodori - Mr Laurence e con Flavio Gismondi – Laurie.