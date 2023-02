Il 10 febbraio sarà la giornata del ricordo: diverse commemorazioni in città

In occasione delle celebrazioni del "Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe", solennità civile nazionale istituita con la legge 92 del 30 marzo 2004, il Comune dell'Aquila intende promuovere una serie di iniziative per conservare la memoria dell'eccidio che ha colpito migliaia di italiani nel periodo della Seconda guerra mondiale.

Venerdì, 10 febbraio, alle 10:30 si terrà la deposizione di una corona di alloro alla rotonda di piazza d'Armi, già dedicata ai cittadini italiani uccisi e infoibati in Istria, a Fiume e in Dalmazia, tra il 1943 e il 1947.

A seguire, dalle 11:00 alle 13:00, ci sarà una rappresentazione teatrale presso l'Auditorium del Parco, dal titolo "Ricordo, Storia, Futuro" con gli attori Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Benedetta Talluto, intervallata da arie di musiche da camera a cura del baritono Michele Patti, accompagnato dalla pianista Laura Sebastiani.

L'evento organizzato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Abruzzo e con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, è rivolto in particolare agli studenti degli istituti superiori dell'Aquila, per non dimenticare gli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia da parte dei partigiani jugoslavi di Tito.