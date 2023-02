In segno di cordoglio rinviata la manifestazione sulle scuole organizzata dai genitori

Gli organizzatori del sit-in di protesta indetto per sabato 11 febbraio alle ore 11:00 dinanzi alla sede del comune collocata a Palazzo Fibbioni hanno comunicato il rinvio dell'iniziativa a sabato 25 febbraio alla stessa ora.

La decisione del rinvio è stata presa in segno di profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo, giovane 13enne aquilano.

L'inizativa è stata organizzata da un gruppo di genitori che hanno deciso di scendere in piazza per la ricostruzione delle scuole e in nome del diritto allo studio sotto il titolo "scuola ora, scuola vera".

Di seguito la nota inviata dai promotori:

"In segno di profondo cordoglio per il piccolo Lorenzo, il sit-in di protesta per la mancata ricostruzione delle scuole, organizzato per sabato 11 febbraio alle 11 sotto Palazzo Fibbioni, è stato rinviato a sabato 25 febbraio, alla stessa ora. Un tragico evento che, ancora una volta, ha toccato una giovane anima e profondamente addolorato l’intera comunità. Ci stringiamo alla mamma e a tutti i suoi cari."