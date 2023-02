Il 10 febbraio uscirà il CD “Golden Strings” del giovane violinista aquilano Gabriele Pro

Per venerdì 10 febbraio 2023 è in uscita il CD “Golden Strings” del giovane violinista aquilano Gabriele Pro, al suo debutto discografico come solista e direttore dell’ensemble Anima&Corpo.

Prodotto e distribuito dalla prestigiosa etichetta Arcana - Outhere Music, presenta musiche di Giovanni Mossi e Antonio Montanari, allievi ed eredi del più famoso fra i violinisti e compositori barocchi: Arcangelo Corelli.

Il progetto in uscita domani pone al centro una selezione significativa della loro produzione, presentando per lo più sonate inedite e qui registrate in prima esecuzione mondiale.

Pur di provenienza diversa (romano Mossi, modenese Montanari), entrambi i musicisti furono tra i più apprezzati virtuosi di violino della Roma settecentesca, spesso presenti nelle orchestre dirette dallo stesso Corelli. Regista di questo progetto è il violinista Gabriele Pro, che si sta affermando sulle scene internazionali come protagonista nella nuova generazione di violinisti barocchi.

Al suo fianco un continuo d’eccezione: la violoncellista Maria Calvo, il liutista Simone Vallerotonda, già protagonista di molte registrazioni Arcana, e il pluripremiato clavicembalista Cristiano Gaudio (Classica – Choc de l’année 2022).

Il disco sarà disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme online a partire dalla giornata di domani.

Gabriele, classe 1997, ha fin da giovane intrapreso la strada della musica ed ha già avuto la possibilità di lavorare con direttori di fama internazionale quali: Savall, Dantone, Bernardini, Quarta, Florio, suonando nelle più importanti sale e teatri tra cui: Carnegie Hall, Berliner Philarmonie, Philarmonie de Paris, Theater an der Wien, Wiener Konzerthaus, Elbphilarmonie, Pierre Boulez Saal.