Un nuovo quotidiano cartaceo per Teramo. Nasce "I Due Punti"

È stato presentato questa mattina, all’interno dell’Università di Teramo, un nuovo coraggioso progetto editoriale dedicato alla provincia di Teramo. Si tratta di un nuovo quotidiano cartaceo che si chiamerà “I Due Punti”, da lunedì 13 febbraio sarà possibile trovarlo in edicola.

Partiamo dai numeri: 2000 copie, 24 pagine di cui 2 dedicate ai temi nazionali, 2 dedicati ai temi regionali e 4 dedicate alla città di Teramo, tutte le altre saranno un luogo in cui occuparsi dei focus della provincia e dello sport. sarà un quotidiano provinciale con una attenzione particolare al territorio.

Alla guida del quotidiano ci sarà Alfredo Giovannozzi che, con alle spalle un'esperienza trentennale nel giornalismo, ricoprirà il ruolo di direttore responsabile; affianco a lui in questa coraggiosa esperienza il giornalista Giancarlo Falconi, Roberto Almonti e lo storico fotografo Luciano Adriani insieme ad una capillare squadra di collaboratori che copriranno tutta la provincia di Teramo.

“Abbiamo provato a intraprendere questa iniziativa e ci siamo riusciti fino adesso” queste le parole del direttore Giovannozzi “Non è affatto facile mettere su un quotidiano e farlo vivere, è difficile affrontare la sfida, è difficile soprattutto trovare chi in un momento come questo trovi i fondi per finanziare un progetto di questo tipo”.

In seguito, Giovannozzi ha anche messo in evidenza la necessità e l’importanza di questo progetto per la realtà di Teramo, che è una realtà particolare in cui, come ha dichiarato il giornalista, “non c'è più una redazione, non c'è più niente”.

Il progetto, dunque, nasce proprio come risposta questa situazione, “abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse risultare importante e ci siamo detti perché no è talmente folle che potrebbe anche funzionare”.

Alla presentazione del nuovo quotidiano ha preso parte anche il presidente dell’ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta, il quale ha parlato di questa iniziativa come di un buon segnale che va in controtendenza. “Un segnale che ci dà speranza” queste le parole di Pallotta “solitamente siamo abbastanza pessimisti, ma non è uno stato d'animo è una constatazione, i dati sono sotto gli occhi di tutti quanti. Scendono le vendite delle copie di giornali e continuano a chiudere le redazioni. Quando apre un nuovo giornale in una provincia come questa di Teramo che è una provincia molto vivace è un segnale importantissimo, perché è una di quelle province che era rimasta senza nessun tipo di carta stampata.”