Il Club Alpino Italiano presenta il film documentario “Chi apre serra. 40 anni nei rifugi del Gran Sasso”

Il Club Alpino Italiano, Sezione di L’Aquila presenta, sabato 11 febbraio alle ore 18,30 presso la Sede CAI in via Sassa, il film documentario “CHI APRE SERRA. 40 ANNI NEI RIFUGI DEL GRAN SASSO” di Andrea Frenguelli (Ita/2022/32’).

Ci porta nel Rifugio Franchetti a quota 2433 metri sul Gran Sasso d'Italia, per raccontare l'amore lungo una vita di Luca Mazzoleni, da oltre 40 anni sul Gran Sasso, tra Corno Grande e Corno Piccolo. A seguire, la conferenza “Vita da Rifugista”: il gestore del più noto rifugio dell’Appennino racconta la quotidianità, le sfide e il futuro di uno dei mestieri più affascinanti che si possono intraprendere sulle nostre montagne.

Insieme a Luca interverrà il presidente del CAI dell'Aquila Vincenzo Brancadoro. L'evento è una delle iniziative che la Sezione dell'Aquila ha in programma per festeggiare il 150° anno dalla sua costituzione, con la collaborazione della Scuola Sezionale di Escursionismo "Stanislao Pietrostefani" e la Sottosezione CAI Alta Valle dell'Aterno. La serata sarà l'occasione per presentare i tre corsi inseriti nel calendario 2023: l’11° Corso di Escursionismo E1, il 1° Corso di Cicloescursionismo EC1, ed il 2° Corso Monotematico adatto con ausili fuoristrada CM-EAF.

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI