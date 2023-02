Lo stand up comedian Daniele Tinti a L'Aquila fra applausi e risate

In un Auditorium del Parco stracolmo, tra applausi e risate, il Teatro Stabile d'Abruzzo ha portato sul palco uno spettacolo strepitoso.

Protagonista della serata è stato Daniele Tinti, comico stand comedians e podcaster, il quale ha portato in scena il suo spettacolo "Cross over" nel quale in un fiume di ironia e ilarità Tinti racconta la sua vita quotidiana citando episodi assurdi e racconti comuni a tutti.

Sul palco sono stati trattati i temi più disparati: dalla morte all'ambientalismo, dal Cammino di Santiago al rapporto con le sostanze stupefacienti, ma fra i temi quello che più ha scaldato il pubblico è stato quello legato alla città dell'Aquila, dove Tinti ha passato la sua infanzia e la sua adoloscenza fino ai 19 anni.

Infatti il comico nato a Roma si è trasferito sin da bambino nella città dell'Aquila dove è cresciuto e ha studiato fino al diploma.

Nello spettacolo,che gira in tour per tutto il paese, non mancano i riferimenti al freddo aquilano e alle usanze del territorio, in questo modo, con il suo stile inconfondibile e la sua capacità di intessere un rapporto diretto con il pubblico Tinti si fa anche un po' ambasciatore della nostra città.

La carriera di Tinti incomincia durante l'erasmus in Inghilterra, dove si cimenta nella scrittura di monologhi, sale per la prima volta sul palco a Roma nel 2014. Da allora si esibisce regolarmente nei locali di tutta Italia e ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui Stand Up Comedy e Comedy Central News su Comedy Central e Battute? su Rai2.

Attualmente ha raggiunto notevole successo con il podcast "Tintoria", che conduce insieme a Stefano Rapone. Tintoria è uno dei podcast più ascoltati in italia, ha superato le 150 puntate ospitando personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del giornalismo.

Inoltre da poco ha intrapreso una nuova esperienza, sempre nel mondo dei podcast, assieme a Luca Ravenna con "Siamo tutti allenatori" nel quale i due comici commentano la serie A.

Insomma quella di Tinti è una carriera in crescita che sta riscuotendo grande successo fra i più giovani e dalla quale possiamo aspettarci ancora tanto.

Quella che sta emergendo e che si sta facendo valere è una nuova generazione di comici scansonati, ironici e intraprendenti ma sempre a contatto con la realtà che ci circonda e ci accomuna.

Lo spettacolo che si è svolto giovedì 9 febbraio rientra all'interno dell'iniziativa promossa dal TSA "STAND UP!", una serie di cinque incontri dedicati proprio ai più famosi stand up comidians d'Italia.

Dopo Carmine del Grosso e Daniele Tinti, il prosimo appuntamento con la stand up è fissato per giovedì 9 febbraio con il comico romano Filippo Giardina.

Un 'esprienza da non perdere, le risate sono assicurate.

.