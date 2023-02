L'Aquila alla Borsa Internazionale del Turismo 2023 di Milano

Da oggi a martedì si aprono le porte della BIT, la Borsa internazionale del turismo, una manifestazione internazionale promossa da Fieramilano dal 1980 ed è tesa a radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all'indotto di settore. La BIT si occupa di fornire una completa rassegna della migliore offerta internazionale e così si potranno scoprire dapprima su cataloghi e riviste, e poi dal vero, ghiacciai, luoghi dove praticare trekking, posti dove fare traversate in kayak e vedere aurore boreali, luoghi dove ammirare le foreste tropicali.

Alla BIT, anche quest'anno, è presente L'Aquila e il suo territorio. Alla manifestazione, tra le più prestigiose del panorama internazionale in fatto di promozione e cultura dei territori, partecipano migliaia di operatori turistici e viaggiatori di tutto il mondo. Allestito dalla Regione Abruzzo, con la collaborazione delle due Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso L'Aquila-Teramo con lo scopo di puntare e rilanciare il Sistema Abruzzo, lo spazio espositivo, di oltre 360 metri quadrati, ospita anche il Comune dell'Aquila e l'assessorato al Turismo dell'ente per la proiezione di video emozionali sull'Aquila e le sue bellezze, dalla montagna ai borghi, dal centro storico alla Perdonanza, insieme a materiali informativi.

"Una vetrina importante per la promozione turistica del nostro territorio sia in Italia che all'estero. Ringraziamo la Regione Abruzzo per l'ottimo lavoro di squadra volto a lanciare un pacchetto complessivo che vede protagonista la città capoluogo in ragione della storia e delle peculiarità che la caratterizzano.

Due occasioni straordinarie - la Bit di Milano e la Borsa Internazionale del turismo religioso di Vicenza - di crescita e di sviluppo" hanno dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore al Turismo, Ersilia Lancia. L'Aquila, inoltre, partecipa per la prima volta alla Borsa del Turismo religioso internazionale, in programma da oggi al 15 febbraio a Vicenza nell'ambito di Koinè – International Exhibition for the Religious World, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana.